Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freiburg (ots)

Unfallzeit: 15.08.2020, 17.10 Uhr Unfallörtlichkeit: 79822 Titisee-Neustadt, Gemarkung Titisee, Ausfahrt B31 /B317 in Fahrtrichtung Seesteige

Ein 56jähriger Pkw-Lenker befuhr am 15.08.2020 kurz nach 17:00 Uhr die B31 aus Richtung Freiburg kommend und wollte hierbei auf die B317 in Richtung Seesteige abbiegen. Aus bisher unbekannten Gründen wendete er unzulässigerweise und wollte wieder auf die B31 zurückfahren. Hierbei kollidierte er mit einem ordnungsgemäß nachfolgendem Pkw. In Folge der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen beziffert sich nach ersten Schätzungen auf ca. 45.000EUR. Die Insassen im Fahrzeug des Geschädigten erlitten leichte Verletzungen, welche in der Helios-Klinik Titisee-Neustadt ambulant behandelt wurden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Ingo Hoffmann

Telefon: 07651/9336-140

Titisee-Neustadt.PREV.BD@polizei.bwl.de





Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell