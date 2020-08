Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am 14.08.2020 gegen 15:30 die B500 in Richtung Schluchsee. Ausgangs der S-Kurve bei der Bahnüberführung im Bereich Aha kommt der Pkw-Lenker auf Grund kurzeitiger Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem dort befindlichem Buschwerk. Glücklicherweise wurden andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet. Der Sachschaden am Pkw beziffert sich auf ca. 2500EUR.

