Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach Trunkenheitsfahrten

Freiburg (ots)

Breisach - Dreimal mussten Beamte des Polizeireviers Breisach am vergangenen Wochenende alkoholisierte Fahrzeugführer in Ihringen und Breisach aus dem Straßenverkehr ziehen. Spitzenreiter war hierbei ein 29-jähriger Autofahrer mit 1,22 Promille der am Samstag 15.08.2020 gg. 03:45 Uhr in Breisach kontrolliert wurde.

