Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Auto beim Sportplatz in Horheim demoliert - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 15.08.2020, ist ein geparkter Mercedes-Benz in Wutöschingen-Horheim demoliert worden. Der Wagen war von 18:50 Uhr bis ca. 21.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Betriebes in der Bahnhofsstraße abgestellt. Die 51-jährige Fahrzeugbesitzer hatte den nahe gelegenen Sportplatz besucht. In dieser Zeit wurde die Windschutzscheibe vermutlich durch einen Steinwurf beschädigt und die beiden Scheibenwischerblätter abgerissen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet um Zeugenhinweise!

