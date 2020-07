Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Grundschule

Zweibrücken-Rimschweiler (ots)

Im Zeitraum vom 7.7.2020, 13.00 Uhr bis zum 8.7.2020, 06.30 Uhr, wurde in die Grundschule im Alleeweg in Zweibrücken eingebrochen. Es wurden mehrere Türen beschädigt. Vermutlich wurde nichts entwendet. Schadenshöhe ca. 600 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

