Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung

Freiburg (ots)

Tatzeit: 14.08.2020, 23.00 Uhr bis 15.08.2020, 00.30 Uhr Tatort: 79822 Titisee-Neustadt, Emma-Winterhalter-Straße

Unbekannte Täterschaft hatte am im Zeitraum 14.08.2020, 23:30 Uhr bis 15.08.2020 00:30 Steine gegen ein Wohngebäude in der Emma-Winterhalter-Straße in Titisee-Neustadt geworfen, wodurch Putz und Dachziegel beschädigt wurden. Der Sachschaden beziffert sich auf ca. 500EUR. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel: 07651/9336-0.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Ingo Hoffmann

Telefon: 07651/9336-140

Titisee-Neustadt.PREV.BD@polizei.bwl.de





Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell