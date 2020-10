Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Schwerer Verkehrsunfall in Delmenhorst+++ eine Person schwer verletzt+++

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 06.10.2020, kam es um 14.24 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Delmenhorst. Demnach befuhr ein 56-jähriger Delmenhorster die Syker Straße in Fahrtrichtung Varrel und beabsichtigte in die Straße 'Im Branden' abzubiegen. Hierbei übersah der Unfallverursacher mit seinem Mercedes den entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten Pkw einer 87-jährigen Frau aus Stuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der VW der Fahrzeugführerin im weiteren Verlauf überschlagen hat und auf dem rechten Grünstreifen zum Stehen kam.

Durch den Verkehrsunfall wurde die 87-Jährige schwer verletzt und mittels Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Dirk Ellwart

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell