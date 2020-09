Polizei Bielefeld

POL-BI: Beim Wischen der Frontscheibe mit Fahrzeug kollidiert

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - Eine Bielefelderin fuhr am Donnerstag, 10.09.2020, mit einem Audi in ein geparktes Fahrzeug an der Donauschwabenstraße und verletzte sich leicht.

Die 20-Jährige fuhr gegen 07:00 Uhr mit dem Audi A3 auf der Donauschwabenstraße in Richtung Heilbronner Straße. Nach ihren Angaben beschlug plötzlich die Frontscheibe des Fahrzeugs, weswegen sie die Fahrbahn nicht mehr sehen konnte.

Beim Versuch, die Scheibe frei zu wischen, bemerkte die Fahrerin nicht, dass sie auf ein an der Seite geparktes Auto zufuhr. Es kam zu einer Kollision mit einem BMW X1.

Die 20-jährige Bielefelderin verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Sie wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Beide Fahrzeuge blieben fahrtüchtig. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8 000 Euro.

