Polizei Bielefeld

POL-BI: Eine Polizistin auf der Heimfahrt stoppt betrunkenen Radfahrer

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Bielefelder fuhr am Dienstag, 08.09.2020, in Schlangenlinie die August-Bebel-Straße entlang und lenkte plötzlich auf die Fahrbahn.

Auf dem Heimweg hielt eine Polizeibeamtin an der Kreuzung August-Bebel-Straße / Paulusstraße in Richtung Herforder Straße an einer roten Ampel. Neben ihr stand ein Radfahrer, der ihr schon zuvor mit seiner Schlangenlinienfahrt aufgefallen war. Als die Beamtin bei Grün anfahren wollte, ist der Radfahrer plötzlich von rechts vor ihren Pkw gefahren. So kam es beinahe zu einem Zusammenstoß.

Daraufhin verständigte die Polizisten die Leitstelle und verfolgte den Mann. An der Paulusstraße forderte sie ihn auf anzuhalten. Auch im Gespräch machte der Radfahrer einen alkoholisierten Eindruck.

Die eintreffenden Kollegen brachten den 58-jährigen Bielefelder zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus. Gegen ihn erstatteten sie Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

