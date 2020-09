Polizei Bielefeld

POL-BI: Kratzspuren auf der Straße führen zum Unfallverursacher

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Einem Zeitungsträger fiel in der Nacht auf Donnerstag, 03.09.2020, ein stark beschädigter Bulli auf, der an der Jöllenbecker Straße an ihm vorbeifuhr, und verständigte die Polizei.

Den eintreffenden Beamten berichtete der Zusteller, dass er das Fahrzeug gegen 02:32 Uhr gesehen habe. Es war derart beschädigt, dass der Fahrer damit rechtsseitig nur noch auf der Felge gefahren sei. Dabei machte der Wagen nach seinen Angaben einen großen Lärm.

Vor Ort fanden die Beamten Reifenteile und erkannten Kratzspuren auf der Straße, die zur einen Seite Richtung Enger führten und zu anderen Richtung Bielefeld.

Zunächst verfolgten die Beamten die Spur in Richtung Bielefeld. Diese führte sie über die Jöllenbecker Straße, die Eickumer Straße, den Örkenweg und die Vilsendorfer Straße bis zu einem Firmengelände zwischen dem Wörheider Weg und der Deliusstraße.

In die andere Richtung verliefen die Kratzspuren nach Enger und endeten in einer Hofeinfahrt. Dort stand ein stark beschädigter Bulli, der auf die Beschreibung des Postboten zutraf. Die Motorhaube war noch warm.

Die Beamten klingelten an der Tür. Nach einiger Zeit öffnete ihnen ein 60-jähriger Mann. Die Polizisten erkannten bei ihm alkoholtypische Ausfallerscheinungen. Folglich brachten sie ihn zur Blutentnahme in ein nahegelgenes Krankenhaus.

Die Beamten erstatteten Anzeige gegen den 60-jährigen Engerer, weil er im Verdacht steht, einen Unfall verursacht zu haben und anschließend geflüchtet zu sein.

Nun suchen Ermittler des Verkehrskommissariat 1 nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und den genauen Unfallort benennen können. Außerdem werden mögliche Geschädigte gebeten, sich unter der 0521-5450 bei der Polizei zu melden.

