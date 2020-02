Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme und Wohnungsdurchsuchung nach Drogenhandel in Brambauer

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0213

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung haben Polizisten am gestrigen Dienstag (18. Februar) eine Wohnung in Lünen-Brambauer durchsucht. Sie fanden Betäubungsmittel und Waffen und nahmen einen 43-jährigen Lüner fest.

Schon nach kurzer Zeit vor Ort stellten die Zivilkräfte fest, dass es in der Wohnung in der Ferdinandstraße wie im Taubenschlag zuging. Anscheinend waren die potenziellen Kunden des Mieters nicht auf einen langen Besuch aus. Die Polizisten kontrollierten daraufhin gegen 14 Uhr einen "Besucher" und fanden bei ihm ein verdächtiges weißes Pulver, eingewickelt in einer Folie. Nach Aussage des Mannes zuvor frisch erworben in der Ferdinandstraße.

Es dauerte nicht lange, bis die Polizisten einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung erwirken konnten. Sie umstellten das Gebäude und schellten an der Wohnungstür. Zunächst öffnete eine ältere Frau die Tür - doch weiter hinten trafen die Beamten auf den mutmaßlichen Drogendealer. Der Mann war für sie kein Unbekannter. Er fiel bereits in der Vergangenheit durch ähnliche Delikte auf.

In der Wohnung stellten die Polizisten u.a. eine größere Menge Marihuana, Amphetamine und verschreibungspflichtige Medikamente fest. Zudem lagerte der 43-Jährige mehrere waffenähnliche Gegenstände und dealertypische Verkaufsutensilien.

Der Tatverdächtige wurde noch am gleichen Tag festgenommen und soll am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell