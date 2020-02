Polizei Dortmund

POL-DO: UEFA-Champions-League-Fußballspiel Borussia Dortmund - Paris St. Germain

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0211

Die Begegnung wurde im Dortmunder Stadion vor insgesamt 66.099 Zuschauern, davon etwa 3.509 Gästefans, ausgetragen. Im Zusammenhang mit dem Fußballspiel wurden insgesamt 33 Strafanzeigen wegen Passivbewaffnung, Betrug, Hausfriedensbruch, Diebstahl, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung Verstoß gegen das BtmG und Verstößen gegen das SprengG aufgenommen. Insgesamt 18 Pariser Fans wurden aus gefahrenabwehrenden Gründen in Gewahrsam genommen. Sehr hilfreich waren die in diesem Zusammenhang getroffenen Maßnahmen der Bundespolizei in Grenznähe. Hier wurden bei Bus und Pkw-Kontrollen eine Vielzahl von pyrotechnischen Gegenständen, Vermummungsgegenständen, Passivbewaffnung und Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Leitstelle der Polizei Dortmund

Telefon: 0231 / 132 8340

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell