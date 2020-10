Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Elsfleth gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Dienstag, 6. Oktober 2020, kam es gegen 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hafenstraße in Elsfleth.

Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin beabsichtigte mit ihrem schwarzen Mercedes von dem Parkplatz der Volksbank nach links in die Hafenstraße einzufahren. Dabei übersah sie jedoch den bevorrechtigten Pkw, einen grauen VW, einer 19-jährigen Frau aus Brake, welche die Hafenstraße in Richtung Bundesstraße befuhr.

Es kam zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge der Pkw der 19-Jährigen beschädigt wurde.

Die unbekannte Fahrzeugführerin sei kurz ausgestiegen, dann jedoch ohne Angabe ihrer Personalien eingestiegen und weggefahren.

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0, zu melden.

