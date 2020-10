POL-AUR: Esens - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in Esens. Auf einem Parkplatz am Herdetor stieß ein bislang Unbekannter gegen einen geparkten Skoda Octavia. An dem schwarzen Skoda entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15 Uhr und 16 Uhr vor einem Imbiss. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

