Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - 18-Jähriger unter Alkoholeinfluss unterwegs // Krummhörn - Bei Autounfall verletzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - 18-Jähriger unter Alkoholeinfluss unterwegs

Ein 18 Jahre alter Autofahrer war am Freitag alkoholisiert mit dem Auto unterwegs. Die Polizei hielt den Ford-Fahrer gegen 4 Uhr in Norden an. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Heranwachsende offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,4 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Krummhörn - Bei Autounfall verletzt

Zwei Autofahrer wurden am Donnerstag bei einem Unfall in der Gemeinde Krummhörn verletzt. Gegen 13 Uhr war ein 21 Jahre alter VW-Fahrer aus Richtung Upgant-Schott kommend auf der Störtebecker Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Schoonorther Landstraße übersah er offenbar einen 51 Jahre alten Mercedes-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

