POL-AUR: Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs // Aurich - Unfallflucht // Aurich - Auffahrunfall

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 27 Jahre alter Mann aus Emden war am Mittwoch in Aurich ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Die Polizei hielt den Fahrer eines VW gegen 14.30 Uhr an. Bei der Verkehrskontrolle stellten sie fest, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Mittwochmorgen in Aurich-Georgsfeld. Gegen 7 Uhr fuhr ein Schulbus auf der Moordorfer Straße in Richtung Moordorf. Ein entgegenkommender Lkw geriet nach ersten Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Bus am Außenspiegel. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Aurich sind am Dienstag drei Personen verletzt worden. Eine Dacia-Fahrerin war gegen 15.30 Uhr auf dem Südeweg in Richtung Esenser Straße unterwegs und wollte nach links in die Sandhorster Allee einbiegen. Sie übersah dabei offenbar einen 18-jährigen Mercedes-Fahrer, der im Bereich der Einmündung hielt, und fuhr ungebremst auf. Der Mercedes-Fahrer und zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

