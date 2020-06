Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Zeugin verhindert Schlimmeres

Deutlich betrunken war am Montag eine Autofahrerin in Eislingen unterwegs.

Ulm (ots)

Einer Zeugin war die Autofahrerin gegen 18.45 Uhr in der Hindenburgstraße aufgefallen. Dort soll sie ihren Opel abgestellt und schwankend zu Containern gegangen sein. Als die Frau wieder im Auto saß stellte sich die Zeugin in die Tür, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Die Fahrerin versuchte jedoch, die Tür zu schließen. Beim mehrfachen Auf- und Zumachen schlug sie die Tür gegen einen vorbeifahrenden Bus. Die Polizei bemerkte bei der Frau starken Alkoholgeruch. Ein Test bestätigte, dass die 41-Jährige deutlich zu viel davon getrunken hatte. Deshalb musste sie eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Die Höhe des Schadens am Bus ist noch unklar.

Hinweis der Polizei: Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

