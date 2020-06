Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Steuerung fehlt

Am Wochenende waren Diebe auf einer Ulmer Baustelle. Jetzt fehlen die Steuergeräte für zwei Maschinen.

Die Baustelle befindet sich im Ortsteil Gögglingen. An der Zollbrücke wird derzeit der Asphalt erneuert. Dazu steht dort eine große Maschine, mit der Asphalt auf die Straße gebracht wird. Die Maschine wird mit zwei Steuergeräten bedient, die einem Computer ähneln. Um einem Diebstahl der Geräte vorzubeugen wurden sie zum Arbeitsende am Freitag sorgfältig eingeschlossen. Am Montag sollte die Arbeit weitergehen. Als die Arbeiter das Schloss der Box öffnen wollten, in denen die Steuergeräte lagen, ging es nicht auf. Schließlich stellten die Beschäftigten fest, dass die Geräte gestohlen worden sind. Sie verständigten die Polizei. Die ermittelte, dass jemand die Boxen mit Gewalt geöffnet hat, um an die Geräte zu kommen. Jetzt ermittelt die Polizei in Ulm-Wiblingen, um den Dieben auf die Spur zu kommen. Dazu hoffen die Ermittler auch auf Hinweise von Zeugen (Hinweis-Telefon: 0731/401750).

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, auch auf Baustellen. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

