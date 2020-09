Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Werkzeug aus Garage gestohlen // Aurich - Rollerfahrer fährt auf

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Werkzeug aus Garage gestohlen

In eine Garage in der Oldersumer Straße in Aurich ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 19 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu der Garage auf dem Gelände einer Gaststätte und entwendeten nach ersten Erkenntnissen diverse Werkzeuge. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Rollerfahrer fährt auf

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Dienstag auf dem Heerenkamp in Aurich. Eine 25-jährige Renault-Fahrerin war gegen 12.30 Uhr in Richtung Wallinghausener Straße unterwegs und musste in Höhe Hochfeld verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 44 Jahre alter Rollerfahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Er wurde leicht verletzt.

