Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Autoscheibe eingeschlagen // Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Autoscheibe eingeschlagen

Ein grauer Opel Astra wurde am Sonntag in Wittmund beschädigt. Der Wagen stand zur Tatzeit auf einem Pkw-Abstellplatz an der Wallstraße. Der oder die Täter schlugen zwischen 23 Uhr und 0 Uhr die Seitenscheibe des geparkten Autos ein. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen

Eine 32 Jahre alte Autofahrerin ist am Montag in Friedeburg von der Fahrbahn abgekommen. Die Ford-Fahrerin war gegen 14 Uhr auf der Frieslandstraße in Fahrtrichtung Schortens unterwegs und geriet auf den rechten Grünstreifen. Sie lenkte gegen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Unfallbeteiligte gab an, einem Reh ausgewichen zu sein. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

