Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Heckscheibe beschädigt // Blomberg // Betrunken mit Roller gefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Heckscheibe beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag die Heckscheibe eines blauen VW Passat in Esens beschädigt. Der Wagen stand zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in der Jücherstraße. Die Heckscheibe wurde in dem genannten Zeitraum vollständig zerstört. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Blomberg - Betrunken mit Roller gefahren

Die Polizei hat am Sonntag in Blomberg einen betrunkenen Rollerfahrer angehalten. Der 56-jährige Wittmunder fuhr um kurz nach 12 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Hauptstraße. Die Polizeibeamten stellten bei der Verkehrskontrolle fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Eine Überprüfung vor Ort ergab einen Atemalkoholwert von mehr als 2,3 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell