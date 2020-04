Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Herbeiführen einer Brandgefahr

Wolfstein (ots)

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag die Grillhütte des CVJM bei Wolfstein kontrolliert. Dort sollten sich mehrere Personen aufhalten. Die Streife traf nur noch Personen an, die sich um eine Grillstelle kümmerten. Die bei deren Eintreffen noch rauchende Feuerstelle war von ihnen bereits mit Wasser abgelöscht worden. Dennoch war festzustellen, dass der Untergrund des Bodens glühte, weshalb die Feuerwehr hinzugezogen wurde. Etwa 250m von der Örtlichkeit entfernt wurde durch die Feuerwehrleute auch an der nächstgelegenen Grillhütte eine offene Feuerstelle festgestellt. Sie löschten auch diese sachgerecht ab. Hinweise bezüglich der Verantwortlichen liegen bislang nicht vor. Im Wald Feuerstellen anzulegen beziehungsweise unbeaufsichtigt zurückzulassen, birgt in der derzeitigen Trockenperiode große Gefahren. Beispiele von Waldbränden in der Region in den letzten Tagen zeigen auf, was hieraus entstehen kann. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell