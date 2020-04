Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Glan-Münchweiler (ots)

Bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Sonntag in der Zeit von 16:30 Uhr bis 20:30 Uhr durch Eintreten der Wohnungseingangstür Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Glan-Münchweiler. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Räumlichkeiten angegangen und durchwühlt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen erbeuteten die Täter kein Diebesgut. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per Email unter pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

