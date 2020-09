Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Autowaschanlage // Wiesmoor - Alkoholisiert gefahren // Aurich/Schirum - Auffahrunfall

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Autowaschanlage

In eine Waschanlage in Aurich ist am Wochenende eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen der Autowaschanlage in der Dornumer Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Alkoholisiert gefahren

Eine Volvo-Fahrerin war am Sonntag alkoholisiert in Wiesmoor unterwegs. Die 56 Jahre alte Frau wurde gegen 14.15 Uhr von der Polizei angehalten und entsprechend kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von mehr als 2,6 Promille. Die Beamten stellten zudem fest, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihr Autoschlüssel wurde sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich/Schirum - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Sonntag in Aurich auf der Leerer Landstraße. Ein 73 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 11.30 Uhr in Richtung Aurich unterwegs, als er in Höhe der Kreuzung Korbweidenstraße vor einer umschaltenden Ampel abbremste. Ein nachfolgender 38-jähriger Renault-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

