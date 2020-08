Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brand in einem MFH in Nordenham, LK Wesermarsch

Delmenhorst (ots)

Zeit: Samstag, 22.08.2020, 23:10 Uhr Ort: 26954 Nordenham, Sachsenstr.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Sofa im Flurbereich im EG des Mehrfamilienhauses (64 Wohneinheiten) in Brand. Es kam zu einer größeren Rauchentwicklung im Treppenhaus. Im EG entstand an Wänden und der Decke geringer Brandschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Eine Bewohnerin wurde zur Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt, andere Bewohner wurden vor Ort untersucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden keine Personen verletzt. Der Mittelweg wurde während der Löscharbeiten halbseitig gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei die Freiwilligen Feuerwehren aus Nordenham und Esenshamm mit 40 Einsatzkräften. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell