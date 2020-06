Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin von Stadtbahn erfasst

Stuttgart-Freiberg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine Frau am Sonntagnachmittag (28.06.2020) gegen 15.45 Uhr an der Mönchfeldstraße zu. Die 63-Jährige wollte an der SSB-Haltestelle "Freiberg" noch vor der anfahrenden Stadtbahn der Linie U7 die Gleise überqueren. Der 60-jährige Stadtbahnfahrer konnte trotz eines eingeleiteten Bremsmanövers eine Kollision nicht verhindern. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, ein Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell