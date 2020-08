POL-DEL: Polizei Wildeshausen: VU-Flucht in Hude +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Graffiti an Grundschule

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Polizei Wildeshausen: VU-Flucht in Hude +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Graffiti an Grundschule

VU-Flucht in Hude Hude, Klosterweg, Höhe Jägerstraße Mi., 19.08.2020, 16:55 Uhr, bis Mi., 19.08.2020, 21:10 Uhr Die Geschädigte, 31-jährige Frau aus Elsfleth, parkte ihren blauen Pkw Opel Corsa innerhalb der Tatzeit am linken Fahrbahnrand des Klosterweges in Hude in Rtg. Hekelermoor. In dieser Zeit beschädigte bisher unbekannter Kfz-Führer mit seinem roten Fahrzeug den geparkten Pkw vorne rechts, wodurch dieser erheblich beschädigt wurde (ca. 4000,- Euro Schaden). Aufgrund der Beschädigungen am Pkw ist zu vermuten, dass der Unfallverursacher den Klosterweg in Rtg. Stadtzentrum befuhr und seitlich versetzt auf den Pkw Opel auffuhr bzw. diesen beim Vorbeifahren beschädigte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Hude in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Dötlingen - Am Freitag, 21.08.2020, gegen 19:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen einen Pkw Renault auf der Wildeshauser Straße in Dötlingen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 53-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Dötlingen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den 53-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Graffiti an Grundschule Dötlingen - In der Nacht von Donnerstag, 20.08.2020, auf Freitag, 21.08.2020, beschädigten bislang unbekannte Täter die Gebäudewand der Grundschule Neerstedt mit Farbe. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, zu melden.

