Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Auffahrunfall und dadurch resultierender zusätzlicher Auffahrunfall

Delmenhorst (ots)

Auffahrunfall und dadurch resultierender zusätzlicher Auffahrunfall 26935 Stadland, B 212, ungefähr in Höhe Abfahrt Varel 21.08.2020, 14:28 Uhr - 14:29 Uhr

Zur genannten Zeit befuhr ein 27-jähriger Nordenhamer mit seinem Pkw die B 212 aus Rtg. Nordenham kommend in Rtg. Brake. Aufgrund des herrschenden Verkehrs musste er mit seinem Pkw verzögern. Dieses erkennt der hinter ihm, in gleicher Richtung mit seinem Transporter, fahrende 33-jähriger Braker zu spät und fuhr in Folge dessen auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß entstanden an beiden Fahrzeugen Sachschäden in Höhe von geschätzt 2000 Euro.

Direkt nach dem Verkehrsunfall kam es an der gleichen Stelle zu einem weiteren Auffahrunfall. Aufgrund des Abbremsen des vorrausfahrenden Pkw der 33-jährigen Brakers und des resultierenden Zusammenstoßes zu dem o.g. Verkehrsunfall musste ein 46-jähriger aus Ganderkesee, der die B 212 mit seinem Pkw ebenfalls in Rtg. Brake befuhr, sein Fahrzeug ebenfalls abbremsen. Der dahinterfahrende 49-jährige Verkehrsteilnehmer aus Surwold erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Transporter auf den Pkw auf. Auch bei diesem Verkehrsunfall entstanden Sachschäden. Diese werden auf eine Höhe von ca. 3500 Euro geschätzt. Durch die Verkehrsunfälle war eine Spur der Bundesstraße für die Dauer der Unfallaufnahme blockiert und der Verkehr wurde durch die Polizei geregelt.

