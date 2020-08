Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Emstek

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Viel Glück hatte ein Ehepaar aus dem Main-Kinzig-Kreis am Freitag, 21. August 2020, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Emstek.

Der 69-jährige Ehemann befuhr mit seinem Mercedes die Autobahn 29 in Richtung Ahlhorner Dreieck, seine 66-jährige Ehefrau befand sich auf dem Beifahrersitz. Gegen 14:05 Uhr kam der 69-Jährige zwischen der Anschlussstelle Ahlhorn und dem Ahlhorner Dreieck nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst geriet der Mercedes auf den Grünstreifen und durchfuhr dort einen etwas unterhalb der Fahrbahn liegenden Entwässerungsgraben. Dort kam es dann zur Kollision mit einem betonierten Fundament, nach der sich der Pkw dreimal überschlug. Zum Stehen kam der Mercedes letztendlich auf der Schutzplanke.

Da nach den ersten Meldungen über den Notruf davon ausgegangen werden musste, dass die beiden Insassen eingeklemmt und schwer verletzt waren, wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften zum Unfallort entsandt. So waren 43 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Emstek und Ahlhorn vor Ort eingesetzt. Ferner fuhren zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug die Unfallstelle an. Außerdem landete ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn.

Die Verletzungen des Ehepaars wurden als schwer eingestuft. Beide konnten sich selbständig aus dem Pkw befreien und waren durchgängig ansprechbar. Der 69-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, seine Frau mit einem Rettungswagen gefahren.

Der entstandene Sachschaden wurde auf ungefähr 25.000 Euro beziffert. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die Autobahn 29 in Richtung Süden voll gesperrt werden, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Ahlhorn abgeleitet. Für die Landung des Hubschraubers wurde auch die Richtungsfahrbahn Oldenburg kurz gesperrt.

Die Sperrung konnte um 15:30 Uhr aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn

Telefon: 04435/9316-0

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell