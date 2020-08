Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Gemeinschädliche Sachbeschädigung +++ Trunkenheit im Verkehr +++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr +++ Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Elsfleth, Pfarrkämpe, St. Maria-Magdalena-Kirche Am 20.08.2020 wird festgestellt, dass das Kreuz mit Jesusfigur, welches im Altarraum an der Kuppeldecke hing, zerstört am Boden liegt. Es ist nicht auszuschließen, dass es durch Personen mutwillig heruntergerissen wurde. Tatzeit dürfte dann der 19.08.2020 während der Öffnungszeit von 09:00 - 18:00 Uhr gewesen sein. Zeugen die Verdächtiges zum tatrelevantem Zeitpunkt wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Elsfleth (04404/95485-0) in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr 26939 Ovelgönne, Colmar Freitag, 21.08.20

Am Freitag, gegen 20:35 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Ovelgönner mit seinem PKW die Straße Colmar. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet sowie der Führerschein beschlagnahmt.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit Verkehrsunfall 27804 Berne, Neuenhuntorfer Straße Freitag, 21.08.20

Am Freitag, um ca. 16:40 Uhr, spannte eine 43-jährige Bernerin ein Seil quer über die Fahrbahn, um den Viehbetrieb eines nahegelegenen Bauernhofes zu ermöglichen. Die Gefahrenstelle wurde durch sie nicht abgesichert. Da das Seil direkt hinter einem Kurvenbereich war, übersah ein aus Richtung Hude in Richtung Elsfleth fahrender 44-jähriger Motorradfahrer aus Ganderkesee das Hindernis zu spät. Der Motorradfahrer leitete eine Notbremsung ein, stürzte dadurch und verletzte sich dabei an der Schulter. Gegen die Bernerin wurde ein Ermittlungsverfahren bezüglich eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss 26931 Elsfleth, Eckfleth

Samstag, 22.08.2020

Am Samstag, gegen 0:10 Uhr, meldete ein Zeuge bei der Polizei einen Verkehrsunfall in Elsfleth, Straße Eckfleth, etwa in Höhe der dortigen Reithalle. Ein PKW sei dort gegen einen Baum gefahren, der Fahrzeugführer sei verletzt aber mittlerweile nicht mehr vor Ort, da er von einem anderen mit einem PKW abgeholt worden sei. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen und Ermittlungen ergaben, dass der Verunfallte, ein 37-jähriger Elsflether, von der Unfallörtlichkeit von einem Bekannten abgeholt und in ein Krankenhaus nach Oldenburg verbracht wurde. Die Oldenburger Polizei konnte den alkoholisierten Unfallfahrer im Krankenhaus antreffen. Auf Grund der Verletzungen war kein Alkoholtest möglich. Zu der offensichtlichen Alkoholbeeinflussung bestand ebenfalls der Verdacht, dass er zusätzlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Krankenhaus wurden dem Fahrzeugführer Blutproben entnommen, es wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr mit Verursachung eines Verkehrsunfalles sowie Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Der Fahrzeugführer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Gesamtschaden wird mit 2.500 Euro beziffert.

