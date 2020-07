Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Restaurant; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in ein Restaurant in der Hauptstraße, Ecke Leyergasse ein.

Dort fiel ihnen eine unbekannte Summe Bargeld sowie mehrere IPads in die Hände. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Die Ermittlungsgruppe "Eigentum" der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch und/oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

