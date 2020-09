Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - Auffahrunfall auf Bundesstraße // Norden - Betrunken gefahren // Krummhörn/Jennelt - Fußgängerin schwer verletzt // Norden - Zusammenstoß mit Autotür

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Osteel - Auffahrunfall auf Bundesstraße

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagmorgen in Osteel. Ein Renault-Fahrer war gegen 8 Uhr auf der Brookmerlander Straße in Richtung Norden unterwegs und hielt an, um nach links auf ein Grundstück zu fahren. Ein nachfolgender VW-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Der 29 Jahre alte VW-Fahrer und der 47 Jahre alte Renault-Fahrer wurden leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Norden - Betrunken gefahren

Ein 34 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Norden von der Polizei angehalten worden. Der Opel-Fahrer war gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3 Promille. Zudem war der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Krummhörn/Jennelt - Fußgängerin schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist am Donnerstag auf einem Parkplatz in Jennelt (Gemeinde Krummhörn) schwer verletzt worden. Ein 72 Jahre alter Mann übersah die Frau offenbar beim Rückwärtsfahren mit seinem Mercedes und erfasste sie. Die 69 Jahre alte Frau stürzte und wurde nach ersten Erkenntnissen am Bein verletzt. Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 20 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße Zur Neuen Schule. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Norden - Zusammenstoß mit Autotür

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstag in Norden bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Beifahrer eines geparkten VW Passat an der Straße Am Markt öffnete nach ersten Erkenntnissen die Autotür, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der 18-jährige Radfahrer versuchte auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er stürzte und stieß dabei mit einer nachfolgenden 19 Jahre alten Radfahrerin zusammen. Die beiden Heranwachsenden wurden leicht verletzt. Die 19-Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

