POL-AUR: Aurich/Sandhorst - Einbruch in Wohnhaus // Großefehn - Zehnjähriger verletzt

Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Sandhorst - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in Sandhorst ist am Donnerstag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen 1.30 Uhr und 6.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus im Sandhorster Loog und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurden mehrere Wertgegenstände gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Zehnjähriger verletzt

Ein Zehnjähriger ist am Donnerstag in Großefehn bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Junge fuhr gegen 13.30 Uhr mit dem Fahrrad vom Schulgelände an einem Bekleidungsgeschäft vorbei und wollte nach links in die Kanalstraße Nord abbiegen. Dabei stieß er mit einer 21 Jahre alten BMW-Fahrerin zusammen, die aus Richtung Wiesmoor kam. Der Junge stürzte und wurde leicht verletzt.

