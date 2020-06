Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrskontrolle mit vielen Verstößen

Ransbach-Baumbach (ots)

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei wurden am Dienstag in Ransbach-Baumbach Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei mussten eine Vielzahl von Verstößen gegen die Gurtpflicht sowie die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt geahndet werden. Fahren ohne angeschnallt zu sein wird mit einem Verwarnungsgeld von 30,-EUR sanktioniert. Für Nutzung des Handys sieht der Bußgeldkatalog 100,-EUR Bußgeld sowie einen Punkt in Flensburg vor. Kommt es zu einer Gefährdung sind 150,-EUR sowie zwei Punkte vorgesehen. Dies erhöht sich bei einer Sachbeschädigung, z. b. bei der Verursachung eines Verkehrsunfalles, auf 200,-EUR und ebenfalls zwei Punkte. Auch beim Radfahren ist die Nutzung eines Mobiltelefones nicht erlaubt. Bei diesem Verstoß sind 55,-EUR fällig. In der nächsten Zeit ist mit weiteren Kontrollen zu rechnen.

