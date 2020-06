Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Diebstahl aus Fahrzeug

Nastätten (ots)

Am Montag, dem 15.06.2020 wurde in Nastätten auf dem Post-Parkplatz (Bahnhofstraße) gegen 21:30/22:00 Uhr von einer männlichen Person die nicht verschlossene Fahrertür eines grauen Opel Meriva geöffnet. Er durchsuchte offenbar das Fahrzeug nach Gegenständen. Die Fahrzeugführerin hatte ihr Fahrzeug lediglich für kurze Zeit verlassen. Die zur gleichen Zeit im Fahrzeug auf dem Beifahrersitz befindliche ältere Dame machte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. Der junge Mann ließ erst von seinem Vorhaben ab, als er durch andere Personen angesprochen wurde, die durch das Rufen der älteren Dame aufmerksam wurden. Diese Personen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in St. Goarshausen in Verbindung zu setzten. Warum das Fahrzeug trotz Anwesenheit einer Person im Fahrzeug für den Mann interessant erschien, ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771-9327-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell