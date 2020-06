Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht am geparkten PKW

Nastätten (ots)

Am Dienstag, den 16.06.2020 zwischen 12:45 Uhr und 13:05 Uhr parkte ein grauer Passat in der mittleren Parkreihe gegenüber dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwahr am Parkplatz des REWE in Nastätten. Während der Abwesenheit des Eigentümers wurde das Fahrzeug im Heckbereich der Beifahrerseite durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt, welcher sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den PKW geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der PI St. Goarshausen (06771-9327-0) zu melden.

