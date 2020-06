Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fachbach - Sachbeschädigung durch Graffiti

Bad Ems (ots)

Vermutlich am vergangenen Wochenende, wurden in der Zeit von Freitag, 12.06.2020 bis Sonntag, 14.06.2020 in Fachbach, im Bereich der B 260 mehrere Bauwerke mit Graffiti beschmutzt. Im Tatzeitraum haben der oder die bislang unbekannten Täter den Stützpfeiler des Überfliegers der B260, einen Brückenpfeiler der Nieverner Brücke sowie auf die Stirnseite, der Unterführung, der Nieverner Brücke (unter der B 260) mit unterschiedlichen Farben besprüht. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Bad Ems, unter der Tel.: 02603 / 9700 oder per Mail: pibadems@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell