Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bad Marienberg (ots)

Am Dienstag, den 16.06.2020, gegen 17.00 Uhr, fährt ein PKW gegen ein Spielhallengebäude in Bad Marienberg. An dem Gebäude entsteht hierbei ein Schaden im dreistelligen Bereich. Der verantwortliche Fahrzeugführer verlässt anschließend die Unfallstelle ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern. Der Fahrzeugführer kann zeitnah ermittelt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,14 Promille. Darüber hinaus ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss wurde eingeleitet.

