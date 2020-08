Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Quadfahrer mit 2,99 Promille unterwegs - Führerschein weg

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Hinterm Hagen 10.08.2020, 18.00 Uhr

Mit sage und schreibe 2,99 Promille ist am frühen Montagabend ein Quadfahrer aus Wolfsburg unterwegs gewesen. Es war gegen 18.00 Uhr, als ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße Hinterm Hagen eine männliche Person alkoholische Getränke zu sich nahm. Die Person wirkte deutlich alkoholisiert und umso erstaunter war der Zeuge, als sich die Person anschließend auf sein Quad setzte und davonfuhr. Der Zeuge alarmierte die Polizei, verfolgte das Quad und dirigierte die Beamten in die Franz-List-Straße. Hier konnte der Zeuge beobachten, wie das Quad abgestellt wurde und der Fahrer in einem Mehrfamilienhaus verschwand.

Dank der guten Zeugenbeschreibung und einer Halterüberprüfung des Kennzeichens konnte der Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte stattliche 2,99 Promille. Daraufhin wurden dem Quadfahrer auf der Polizeiwache in Wolfsburg durch einen approbierten Arzt zwei Blutproben entnommen und die Fahrerlaubnis sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

