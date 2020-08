Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kiosk - Täter erbeuten Tabakwaren, Geld und Alkohol

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Gröpern 07.08.2020, 00.00 Uhr - 11.00 Uhr

Zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Straße Gröpern kam es bereits am Freitag zwischen 00.00 Uhr und 11.00 Uhr. Dabei erbeuteten die Täter Tabakwaren, Alkoholika sowie eine geringe Menge an Bargeld und richteten einen Schaden von rund 600 Euro an. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Unbekannten über die Straße Gröpern an den im Erdgeschoss eines Reihenhauses gelegenen Kiosk heran. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und begaben sich so in den Verkaufsraum. Anschließend entwendeten sie Bargeld, Tabakwaren und alkoholische Getränke und verließen den Ort auf dem Weg, auf dem sie gekommen waren. Die Polizei hofft darauf, dass Passanten oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

