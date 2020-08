Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Geldbörsendiebstähle im Stadtgebiet

Wolfsburg (ots)

In der City sind am Samstag in mehreren Geschäften einige Bürger Opfer von Diebstählen geworden. Es sind Täter unterwegs, die in der Fußgängerzone und den dortigen Geschäften "lange Finger" nach den Geldbörsen der Kunden machen. Es wird geraten, die Handtaschen nicht unbeaufsichtigt zu lassen und Geld besser am Körper aufzubewahren. Hinweise auf mögliche Täter können bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361-4646215 gegeben werden.

