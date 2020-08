Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Badeunfall im Velpker Kiesteich - 21-Jähriger verstorben

Wolfsburg (ots)

Velpke, Vorsfelder Straße, Steinbruch "Körnerbruch" 09.08.2020, 1629 Uhr

Ein tragischer Badeunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in dem ehemaligen Steinbruch "Körnerbruch" bei Velpke. Ein 21 Jahre alter Wolfsburger geriet laut Zeugenaussagen beim Baden aus bislang unbekannten Gründen in Not und tauchte unter. Rettungsversuche anwesender Badegäste schlugen fehl und sie alarmierten die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Velpke, Danndorf und die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Wolfsburg waren schnell vor Ort. Letztendlich konnte der 21-Jährige durch Taucher der Berufsfeuerwehr geborgen werden. Sofort wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet und der Verletzte ins Wolfsburger Klinikum verbracht werden, wo er am frühen Sonntagabend verstarb.

Wie es zu dem Badeunfall kam werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

