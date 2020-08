Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Badeunfall - Unglücksfall

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Velpke, Steinbruch "Körnerbruch" 10.08.2020

Bei dem Badeunfall der sich am Sonntagnachmittag im Velpker Steinbruch Körnerbruch ereignete handelt es sich um einen Unglücksfall. Am Sonntagnachmittag war ein 21 Jahre junger Wolfsburg beim Baden auf einem im Kiesteich befindlichen Steinplateau abgerutscht, in tieferes Gewässer gerutscht und dabei ertrunken. Ermittlungen ergaben, dass der 21-Jährige nicht schwimmen konnte. Ein Fremdverschulden kann die Polizei hierbei ausschließen. Ersthelfer hatten am Sonntagnachmittag zunächst versucht den 21-Jährigen zu retten, was jedoch scheiterte. Feuerwehrtaucher der Berufsfeuerwehr Wolfsburg bargen wenig später den jungen Mann. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen ergebnislos, so dass der 21-Jährige am frühen Sonntagabend im Wolfsburger Klinikum verstarb (wir berichteten).

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich bei dem Steinbruch "Körnerbruch" um Privatgelände handelt. Umzäunungen und zahlreiche Hinweisschilder weisen auf diesen Umstand hin.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell