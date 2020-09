Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Unfallverursacher flüchtig

Oberbillig (ots)

Am Freitag, den 25.09.2020 kam es gegen 10:30 Uhr auf der B419 zwischen den Ortslagen Oberbillig und Wasserliesch zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines dunkelgrauen PKW touchierte am Ortseingang Wasserliesch aus Richtung Oberbillig kommend einen Kleintransporter. Hierbei beschädigte er den linken Außenspiegel des Kleintransporters. Der Fahrer des dunkelgrauen PKW flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an. Die Polizei in Saarburg, Tel. 06581-91550, bittet mögliche Unfallzeugen um Mithilfe.

