Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Pizzeria // Hage - Betrunkener Radfahrer

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Pizzeria

Unbekannte sind in eine Pizzeria in Norden eingebrochen. Zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, stiegen die Täter in die Räumlichkeiten an der Norddeicher Straße ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Hage - Betrunkener Radfahrer

Ein 49 Jahre alter Radfahrer war am Sonntagabend betrunken in Hage unterwegs. Die Beamten hielten den Mann, der mit seinem Pedelec auf der Halbemonder Straße fuhr, um kurz nach 23 Uhr an. Sie stellten bei der Kontrolle fest, dass der 49-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

