Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Alkoholisierter Kradfahrer aus dem Verkehr gezogen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Westerndorf 15.04.20, 00.05 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch zogen Beamte der Polizei Schöningen einen alkoholisierten 53 Jahre alten Kleinkraftradfahrer noch rechtzeitig aus dem Verkehr, bevor Schlimmeres passierte. Der 53-Jährige, der zunächst nicht auf die Haltesignale der Polizisten reagierte und stattdessen versuchte zu flüchten, besitzt zudem keine gültige Fahrerlaubnis.

Kurz nach Mitternacht bemerkte eine Streifenbesatzung den Fahrer auf der Straße Schützenbahn, wie er sein Kleinkraftrad in Richtung Weinbergstraße steuerte. Als die Beamten den 53-Jährigen kontrollieren wollen, bog er mit seinem Krad in die Willigesstraße und danach in die Straße Am Wallgarten ein. Mehrmals reagierte der 53-Jährge auf deutliche Haltesignale mit Blaulicht und Martinshorn nicht. Der Fahrer bog rechts in einen Fußgängerweg in Richtung Kesselstraße und zuletzt in die Straße Westendorf, wo er auf dem Bürgersteig anhielt und zügig vom Kleinkraftrad absprang. Die Beamten waren jedoch schnell zur Stelle und konnten den Fahrzeugführer festhalten. Da der 53-Jährige deutlich nach Alkohol roch und außerdem spontan äußerte, er habe fünf Bier getrunken, wurde eine Blutprobe in der Helmstedter Klinik entnommen. Außerdem untersagten die Beamten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell