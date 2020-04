Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Querenhorst: Carport mit zwei Pkw brennt nieder - 50.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Querenhorst, Ahmstorfer Straße 12.04.2020, 21.45 Uhr

Bei dem Brand eines Carports in Querenhorst entstand am späten Sonntagabend ein Schaden von mindestens 50.000 Euro. In dem Doppelcarport brannten zwei abgestellte Fahrzeuge, ein VW Passat und ein VW Golf, komplett aus. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren verhinderten ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus. Personen wurden nicht verletzt.

Ein Anwohner hatte die Rauschwaden bemerkt und zunächst noch an ein Osterfeuer geglaubt. Wenige Minuten später habe er das Feuer am Carport wahrgenommen, so der Zeuge. Zu diesem Zeitpunkt schlugen die Flammen schon etwa 5 Meter hoch. Bei Eintreffen der Feuerwehr und eines Funkstreifenagens stand das Carport bereits im Vollbrand inklusive der zwei Pkw darunter.

Aufgrund der gemeinsamen Untersuchungen des Brandortes durch Brandexperten der Polizei Helmstedt und einem Brandsachverständigen kann technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Wir sehen fahrlässige Brandstiftung als wahrscheinlich an, so ein Beamter. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell