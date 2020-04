Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Junger Golf-Fahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Bundesstraße 82 zwischen Schöningen und Wobeck 13.04.20, 23.45 Uhr

Am späten Montagabend verletzte sich ein 20 Jahre alter Golf-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 82 zwischen Schöningen und Wobeck schwer. Der aus Wolfenbüttel stammende junge Fahrer war nach bisherigen Ermittlungen in Richtung Wobeck unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der nicht angeschnallte Golf-Fahrer überschlug sich im Straßengraben mehrfach und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Schwerverletzte wurde durch Rettungssanitäter in das Krankenhaus Wolfsbüttel gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell