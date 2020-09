Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Georgsfeld - Autounfall mit mehreren Verletzten

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Bei einem Verkehrsunfall in Georgsfeld sind am Dienstag mehrere Personen verletzt worden. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin war gegen 17.50 Uhr mit einem Opel auf der Utlandshörner Straße unterwegs und wollte an einer Kreuzung nach links auf die Moordorfer Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen 64 Jahre alten Audi-Fahrer aus Südbrookmerland, der auf der Moordorfer Straße in Richtung Tannenhausen fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Die 23-jährige Opel-Fahrerin, ihre gleichaltrige Beifahrerin und zwei Kinder, die mit im Auto saßen, wurden leicht verletzt. Der 64-jährige Audi-Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin wurden nach ersten Erkenntnissen ebenfalls leicht verletzt. Die Beteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Moordorfer Straße war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

