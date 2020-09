Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Exhibitionist im Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe

Bild-Infos

Download

Kassel (Hessen) (ots)

Ein 58-jähriger Obdachloser hat sich am späten Mittwochabend (09.09.), im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe, vor einer 28-Jährigen entblößt. Der Mann ließ in Höhe eines Drogeriemarktes die Hosen fallen. Währenddessen feuerten ihn zwei weitere Personen durch Pfiffe und Rufe an.

Die junge Frau konnte zu ihrem Auto flüchten und die Bundespolizei informieren.

Gegen den Exhibitionisten wird nun, durch die Bundespolizeiinspektion Kassel, ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel

Heerstr. 5

34119 Kassel

Bernd Kraus

Telefon: 0561/81616 - 1010

Mobil: 0173 5763291

E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell